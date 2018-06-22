Стало ясно, с кем проведёт первую игру Россия в 1/8 ЧМ-2018

09:21 | 26.06.2018

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

По итогам двух встреч между командами Испания — Марокко (2:2) и Португалия — Иран (1:1) определился соперник нашей сборной в 1/8 финала ЧМ-2018.



Испания, вырвавшая ничью в матче с Марокко, заняла первое место в группе В, набрав пять очков.



Российская сборная, уступив вчера команде Уругвая и таким образом оставив в своей копилке 6 очков, заняла второе место в группе А.



Соответственно, в 1/8 финала наша команда встретится с победителем группы B — Испанией. Встреча состоится 1 июля на стадионе «Лужники» в Москве. А команда Уругвая, занявшая с 9 очками первое место в группе А, будет играть со сборной Португалии 30 июня в Сочи.