Стал известен второй кандидат на пост главы Екатеринбурга

21:42 | 25.06.2018

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Сегодня вечером стало известно о выдвижении второго кандидата на пост мэра Екатеринбурга. Вслед за единороссом Андреем Альшевских свои документы в городскую думу готов подать известный экс-коммунист и член комитета по аграрной политике Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.



Бывший член КПРФ заявил, что направит необходимый пакет документов в конкурсную комиссию завтра или послезавтра. Он отметил, что уверен в своих силах, и считает, что обладает необходимыми образованием и опытом, чтобы возглавлять город.



Также известно, что Вегнер претендует на пост директора будущей региональной государственной управляющей компании в сфере ЖКХ, за образец для ее создания будет взято московское ГУ «Жилищник».



Ранее в нашей постоянной рубрике «Вечерние слухи» мы писали, что Вегнер в близких ему кругах заявил о планах на выдвижение в мэры Екатеринбурга. Таким образом, предварительная информация нашла своё подтверждение сегодня.