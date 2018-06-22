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21:42 | 25.06.2018
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Стал известен второй кандидат на пост главы Екатеринбурга
Бывший член КПРФ заявил, что направит необходимый пакет документов в конкурсную комиссию завтра или послезавтра. Он отметил, что уверен в своих силах, и считает, что обладает необходимыми образованием и опытом, чтобы возглавлять город.
Также известно, что Вегнер претендует на пост директора будущей региональной государственной управляющей компании в сфере ЖКХ, за образец для ее создания будет взято московское ГУ «Жилищник».
Ранее в нашей постоянной рубрике «Вечерние слухи» мы писали, что Вегнер в близких ему кругах заявил о планах на выдвижение в мэры Екатеринбурга. Таким образом, предварительная информация нашла своё подтверждение сегодня.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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