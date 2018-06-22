В Екатеринбурге владельцы белых шатров к ЧМ-2018 на Плотинке оштрафованы на 800 тысяч рублей за плохую работу

21:08 | 25.06.2018

Создатели приуроченной к ЧМ-2018 развлекательной туристической экспозиции на Плотинке в Екатеринбурге заплатят заказчику 800 тысяч рублей за свою плохую работу.



Экспозиция в виде нескольких шатров белого цвета и сцены появилась на Плотинке к началу международных футбольных соревнований. Уже тогда площадка вызвала недоумение у горожан. В шатрах были выставлены самовары, русские народные наряды, а в целом всё было оформлено в стилистике древней деревенской избы. Также отдельный шатёр был выделен под детскую зону, где в +28 градусов прогуливались Дед Мороз со Снегурочкой. Никакой популярностью у иностранных туристов данная экспозиция не пользовалась.



Вопросом низкой посещаемости этой площадки задалась член Общественной палаты Екатеринбурга Екатерина Петрова. Она выяснила, что из городского бюджета на эту экспозицию было выделено 16 миллионов рублей. Заказчиком и подрядчиком выступили два государственных учреждения — Центр развития туризма Свердловской области и Уральский выставочный центр. Петрова написала жалобу, и Центр развития туризма ответил ей, что взыщет с подрядчика, то есть с УВЦ, штраф в размере 800 тысяч рублей.



В частности, в вину УВЦ ставится то, что на площадке нет ноутбука, отсутствует музыкальное сопровождение, не проводится уборка, не до конца оформлена фотозона, а в детской зоне нет раскрасок и наклеек.



Фото: группа Центра развития туризма во «ВКонтакте»