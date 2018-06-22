Назад дороги нет: Свердловский облсуд не признал отмену народных выборов главы Екатеринбурга незаконной

20:35 | 25.06.2018

narzur.ru

Сегодня в Екатеринбурге в областном суде состоялось заседание по вопросу о незаконности отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга. Иск в облсуд подал юрист Валерий Андреев, который требовал признать новый закон региона об отмене прямых выборов антиконституционным и противоречащим федеральному законодательству.



Как и на предварительном заседании, Андреев пытался доказать незаконность внезапной отмены всенародных выборов главы столицы Урала. Свою точку зрения юрист аргументировал не только статьями из главного закона страны — Конституции РФ — о том, что граждане вправе самостоятельно выбирать главу своего города и региона (не говоря уже о президенте), но и тем, что при принятии решения депутаты не учли историю и специфику Екатеринбурга и не провели опрос общественного мнения горожан.



В свою очередь, представители Заксобрания и губернатора Свердловской области заявили обратное.



«Закон не нарушает права людей избирать и быть избранным в органы местного самоуправления. Конституционный суд в определении 2011 года указывал, что Конституция не называет главу муниципального образования в числе органов и должностных лиц, избираемых населением напрямую. Местное самоуправление осуществляется гражданами через представительный орган. Депутаты избираются, поэтому у избирателя есть право избирать главу опосредованно, через выборы в думу», — заявила представитель Заксобрания.



Позицию данных ведомств поддержала и прокуратура, которая фактически повторила их доводы в своем заключении.



Сообщается, что Валерий Андреев собирается обжаловать решение суда. На это у него есть месяц.



Напомним, 3 апреля депутаты областного Заксобрания одобрили законопроект, отменяющий в Екатеринбурге выборы главы города путём народного голосования и заменяющий эту процедуру голосованием депутатской комиссии за предложенных конкурсной комиссией кандидатов. После этого мэрия уральской столицы была обязана внести в думу поправки к уставу города, приводящие его в соответствие региональному законодательству.