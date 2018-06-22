В Екатеринбурге фан-зону ЧМ-2018 закрыли за полчаса до начала матча

20:04 | 25.06.2018

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В Екатеринбурге фан-зону для футбольных болельщиков в ЦПКиО им. Маяковского закрыли за полчаса до начала матча между Россией и Уругваем из-за нехватки мест. Очередь желающих посмотреть прямую трансляцию игры превысила в длину 100 метров, но как минимум тысяча человек так и не попала в фан-зону.



О том, что лимит вместимости фан-зоны в ЦПКиО максимально превышен, официально сообщили в соцсетях «Фестиваля болельщиков».



«Все болельщики, находившиеся на этот момент в очереди на вход, попадут на площадку. Все меры принимаются для обеспечения максимальной безопасности и комфорта гостей площадки фестиваля», — заявили организаторы мероприятия.



Отметим, что перед самым началом игры вход в фан-зону перекрыли сотрудники ОМОН. Несмотря на это, болельщики до сих продолжают съезжаться к парку им. Маяковского с российскими флагами. Парковки всех жилых комплексов вокруг ЦПКиО заполнены автомобилями, а на дорогах образовались пробки в 10 баллов.



Вместимость фан-зоны в ЦПКиО составляет 17 тысяч человек. На данный момент счёт между командами России и Уругвая составляет 2:0 в пользу Уругвая.