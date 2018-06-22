В Екатеринбурге большегрузный самосвал опрокинулся в траншею

18:14 | 25.06.2018

Фото: очевидцы аварии

Сегодня днём курьёзный случай произошёл на улице Гражданской в Екатеринбурге.



Самосвал Howo, вставший под погрузку грунта слишком близко к краю траншеи, опрокинулся в эту самую траншею из-за обвалившегося грунта. К счастью, водитель грузовика не пострадал. Место аварии с самосвалом было быстро закрыто рабочими от посторонних глаз, тем не менее бдительные граждане успели сфотографировать мини-катастрофу с грузовиком.