В Екатеринбурге сотрудники коммерческой компании два года добивались выплаты заработной платы

17:59 | 25.06.2018

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В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по выплате заработной платы на сумму свыше 5,3 млн рублей перед 38 работниками ООО «УралСтанкоСервис», которые не получили заработную плату за период с июня по август 2016 года, после чего уволились. Причиной финансовых проблем на предприятии явилось неисполнение своих обязательств со стороны контрагента в части оплаты произведенной ООО «УралСтанкоСервис» поставки оборудования.



В целях восстановления трудовых прав работников прокуратура вносила представления, по результатам рассмотрения которых задолженность частично была погашена. В результате принятых мер прокурорского реагирования в период с 28 мая 2018 года по 25 июня 2018 года руководителем организации произведено погашение задолженности по заработной плате на сумму свыше 5,3 млн рублей перед 25 работниками организации. Остаток задолженности по заработной плате составляет около 500 тыс. рублей перед 13 работниками.