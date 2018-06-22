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17:59 | 25.06.2018
Фото: http://bryansknovosti.ru
В Екатеринбурге сотрудники коммерческой компании два года добивались выплаты заработной платы
В целях восстановления трудовых прав работников прокуратура вносила представления, по результатам рассмотрения которых задолженность частично была погашена. В результате принятых мер прокурорского реагирования в период с 28 мая 2018 года по 25 июня 2018 года руководителем организации произведено погашение задолженности по заработной плате на сумму свыше 5,3 млн рублей перед 25 работниками организации. Остаток задолженности по заработной плате составляет около 500 тыс. рублей перед 13 работниками.
© «Вечерние Ведомости»
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