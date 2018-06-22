«Почта России» выплатит семье погибшего в Екатеринбурге почтальона 800 тысяч рублей, что составляет лишь пятую часть от требуемой суммы

17:24 | 25.06.2018

orensmi.ru

В Екатеринбурге семья погибшего почтальона отсудила у «Почты России» 800 тысяч рублей. Сотрудницу государственной почтовой компании убили прямо на рабочем месте – когда она разносила пенсии. Об этом сообщили в Свердловском областном суде.



С исками в судебную инстанцию обратились дочь и вдовец погибшей. Они полагают, что региональное отделение «Почты России» не обеспечило надлежащим образом безопасность труда своего работника, что повлекло за собой трагический исход.



Изначально от «Почты России» близкие почтальона требовали 4,5 миллиона рублей – 3 миллиона в пользу дочери и полтора в пользу вдовца. Суд, конечно, удовлетворил иск родственников погибшей, но лишь частично. С государственной почтовой организации приставы взыскали 800 тысяч рублей, что составляет пятую часть от требуемой суммы. Так, дочь погибшей получит 500 тысяч, а её муж – 300.



После оглашения размера выплаты моральной компенсации почта подала апелляционную жалобу, но Свердловский облсуд оставил решение без изменений. Отмечается, что погибшая действительно не была ознакомлена с мерами безопасности и способами защиты в случае нападения во время разноса пенсий.