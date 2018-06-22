За счёт болельщиков ЧМ-2018 заведения Екатеринбурга разбогатели в 2,5 раза

16:55 | 25.06.2018

yandex.ru

В Екатеринбурге в дни проведения чемпионата мира по футболу средняя прибыль заведений общепита составила более 230%, что почти в 2,5 раза превышает показатели прошлого месяца. Об этом сообщили аналитики одного из государственных банков.



Эксперты изучили почти 450 заведений города. На основании анализа прибыли кафе и ресторанов финансисты сделали следующие выводы.



Во-первых, цена среднего чека возросла почти на треть. Во-вторых, количество транзакций на одну организацию общественного питания выросло более чем на 120%. В-третьих, совокупный среднедневной оборот всех исследованных заведений вырос на 1,5 миллиона рублей.



Кроме того, аналитики зафиксировали двукратное увеличение объёма обменных операций по сравнению с маем текущего года. Это связано с тем, что иностранные болельщики, приехавшие поддержать национальные сборные, активно обменивают евро и доллары на российские рубли.