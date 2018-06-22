В Екатеринбурге начался отбор кандидатов на пост главы города

16:16 | 25.06.2018

Фото: davydov-index.livejournal.com

С сегодняшнего дня в Екатеринбурге началось официальное выдвижение кандидатов на пост главы города по новой схеме. В соответствии с принятым депутатами городской думы положением о конкурсе, 25 июня — первый день, когда все желающие стать мэром города могут подать пакет документов в аппарат городской думы. Приём заявлений от потенциальных кандидатов будет продолжаться до 5 июля.



Желающие поучаствовать в конкурсе на должность главы города должны принести:



• собственноручно написанное заявление;

• копии всех страниц паспорта;

• копию документа об образовании;

• копию трудовой книжки или иного документа, подтверждающего служебную деятельность;

• согласие на обработку персональных данных;

• и самое главное — не забыть справку об отсутствии судимости.



Кстати, что касается последнего пункта в перечне документов, изготавливается данная справка в течение 30 дней, а до окончания приёма заявлений осталось 10 дней.



В соответствии с положением, не стоит беспокоиться и начинать собирать документы гражданам моложе 21 года, а если старше, то имеющим судимости. Немаловажным, и даже решающим, фактором будет являться профессиональный опыт кандидатов и наличие у них высшего образования, образовательный профиль значения не имеет.



Напомним, что рассматривать заявления от кандидатов будет конкурсная комиссия, состоящая из шести человек. Три человека в ней являются представителями муниципалитета, в их число вошли временно исполняющий обязанности главы Екатеринбурга Виктор Тестов, глава городской избирательной комиссии Илья Захаров и глава Общественной палаты города Владимир Разбойников. Вторая тройка членов комиссии представляет интересы губернатора Свердловской области, в неё вошли вице-губернатор Азат Салихов, глава Свердловского областного избиркома Валерий Чайников и советник губернатора Анатолий Гайда.



Первое заседание комиссии состоится 23 июля, а уже 25 июля комиссия проведёт собеседования с кандидатами и выберет кого-то из них для вынесения на рассмотрение думой Екатеринбурга.



Голосовать за отобранных комиссией кандидатов будут депутаты следующего, седьмого созыва думы, выборы которых состоятся 9 сентября текущего года.