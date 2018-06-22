В Камышлове руководство ресурсоснабжающего МУПа попалось на сомнительных сделках с углем

15:30 | 25.06.2018

В Камышлове по материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями руководством МУП «Ресурсоснабжающая организация» при поставке угля в 2015–2016 гг. по завышенной цене без проведения торгов с причинением имущественного ущерба предприятию на сумму около 16 млн рублей.



При этом, в соответствии с выводами анализа хозяйственной, инвестиционной и финансовой деятельности, в период с 31 декабря 2014 года до 31 декабря 2016 года прибыльность муниципального предприятия составляет минус 17 %. Более того, начиная с 30 сентября 2015 года предприятие стало убыточным. МУП признан банкротом, в отношении него введено конкурсное производство, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По результатам прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.