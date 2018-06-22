Матч Россия — Уругвай будет транслироваться не только в фан-зоне парка им. Маяковского, но и в кинозалах ТРЦ, барах и ресторанах

Сегодня, 25 июня, состоится матч Уругвай — Россия, уральские болельщики и гости города смогут посмотреть трансляцию матча на Фестивале болельщиков в ЦПКиО им. Маяковского, что, безусловно, вызовет наплыв желающих поддержать нашу сборную в большом и дружном коллективе болельщиков.«Вечерние Ведомости» уже сообщали, что в связи с этим организаторы подготовили инструкцию для посетителей фан-зоны.Так, вход на территорию спортивного праздника будет открыт с 17:00, и для того, чтобы посмотреть матч на большом экране фан-зоны, необходимо прийти заранее.Учитывая возможный ажиотаж, организаторы объявили, что в случае превышения максимальной вместимости площадки вход в фан-зону парка им. Маяковского может быть закрыт, для удобства болельщиков на официальных страницах фестиваля будет оперативно размещаться информация о закрытии ворот. И для того, чтобы мониторить положение с допуском в фан-зону, держите свой смартфон с доступом в Интернет под рукой и подпишитесь на соответствующие страницы, кстати, не забудьте включить уведомления.Организаторы рекомендуют не приходить на фестиваль с большими сумками, не приносить с собой еду, жидкости и селфи-палки. Все это вам придётся оставлять в камере хранения, что, соответственно, приведёт к потере времени, а значит, к возможному пропуску игры.И ещё: лучше, если добираться до Фестиваля болельщиков вы будете на бесплатных шаттлах, которые сегодня доставят вас из центра города до ЦПКиО, а по окончании игры развезут во все районы города.Кстати, сегодня уральские болельщики и гости города смогут посмотреть трансляцию матча Россия — Уругвай не только в фан-зоне, но и в кинозалах города. Кинотеатры в ТРЦ и более 20 баров и ресторанов Екатеринбурга будут показывать прямую трансляцию игры, сообщают организаторы.Узнать об альтернативных площадках для просмотра матча с участием национальной сборной можно будет в городских информационных пунктах у волонтеров и в официальных группах события в социальных сетях, указанных выше.