В Свердловской области сгорело кафе на турбазе, где школьники отмечали выпускной

13:34 | 25.06.2018

Фото: «Шепот улиц. Подслушано Новоуральск», соцсеть «ВКонтакте»

На базе отдыха «Красилово», расположенной под Новоуральском, практически дотла сгорело кафе. Пожар произошёл ещё вчера, 24 июня, рано утром.



Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 05:06, возгорание произошло в строящемся здании кафе. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 11 человек личного состава. В результате пожара полностью уничтожено здание площадью 300 кв. м, никакие другие объекты на территории базы не пострадали, причины пожара устанавливаются.



Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что кафе на базе отдыха сгорело во время празднования школьного выпускного. Однако в МЧС отметили, что во время пожара детей на турбазе не было.



Присоединились к пожарным и пользователи соцсети «ВКонтакте», так, в паблике «Шепот улиц. Подслушано Новоуральск» Яна Казак написала: «В здании, где был пожар, вчера никто не гулял. Все гуляли в беседках — и не только 9-е классы, компаний вокруг много разных было. Выпускные закончились до 12 ночи, а пожар начался в 4–5 утра».



Некоторые пользователи убеждены, что это был поджог. Но, что стоит отметить особо, многие выразили сожаление по поводу произошедшего и предложили свою помощь владельцам. «Люди старались, делали все, строили… И за десять минут ничего не осталось. Согласен вечерами помогать с разбором завалов», — написал один из пользователей соцсети.