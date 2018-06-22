Экс-руководитель региональной ГИБДД Юрий Дёмин вышел на работу в УГМК

12:04 | 25.06.2018

Фото: Znak.com

Юрий Демин, бывший начальник УГИБДД по Свердловской области, официально приступил к исполнению обязанностей в УГМК. Он занял пост заместителя Александра Золотова, который, в свою очередь, является заместителем генерального директора компании по режиму и охране.



И хотя Юрий Дёмин вышел на работу ещё в первых числах июня, официально о его назначении стало известно только сейчас.



В самой компании подчеркнули, что сферой деятельности Юрия Демина станет не столько безопасность, сколько охрана предприятий холдинга.



После отставки Юрия Демина с поста руководителя региональной ГИБДД в апреле текущего года сплетники предполагали различные варианты мест его будущей работы, в том числе предполагалась возможность назначения его заместителем министра транспорта Свердловской области.