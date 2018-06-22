Сразу после матча Япония — Сенегал на улице Малышева в Екатеринбурге лоб в лоб столкнулись Toyota и Volkswagen

Вечером 24 июня, буквально сразу после окончания игры между сборными Японии и Сенегала, недалеко от стадиона, на перекрёстке улиц Малышева и Сакко и Ванцетти, произошло лобовое столкновение между автомобилями Toyota Camry и Volkswagen Tiguan.По рассказам очевидцев, двигавшийся по улице Малышева Volkswagen с ходу, не притормаживая, въехал в стоящую на перекрёстке при выполнении левого поворота и пропускающую встречные машины Toyota Camry.Скорость прибытия на место ДТП спасательных служб порадовала горожан. Скорая помощь быстро забрала пострадавшего в ДТП, эвакуаторы погрузили и увезли автомобиль, не способный передвигаться самостоятельно, а пожарные смыли с дороги «последствия» ДТП.Буквально через полчаса улица Малышева была в «первозданном» состоянии, по ней снова беспрепятственно передвигались автомобили и шли возвращающиеся с матча болельщики. Всегда бы так.Фото: ИА «Ночные новости»