Водителя-бесправника в Екатеринбурге оштрафовали на 150 тысяч рублей

10:25 | 25.06.2018

Судебные приставы Свердловской области взыщут 150 тысяч рублей с 20-летнего жителя Екатеринбурга, уклонявшегося от отбывания наказания в виде обязательных работ. Ранее он был признан виновным в управлении транспортным средством, будучи лишенным права управления, с наказанием в виде 120 часов обязательных работ. Отбывать наказание молодой человек должен был в Администрации Чкаловского района г. Екатеринбурга, однако в течение длительного времени он уклонялся от выполнения обязательных работ, назначенных постановлением мирового судьи.



В связи с этим судебным приставом-исполнителем был составлен протокол об административном правонарушении за уклонение от отбывания обязательных работ. Суд признал «уклониста» виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Теперь у екатеринбуржца есть 60 дней на уплату штрафа. Если не уплатит его в срок, то ему грозит ответственность в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо административный арест сроком до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.