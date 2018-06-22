На Средний Урал пришло лето

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, первая половина начавшейся недели ожидается по-летнему тёплой. И если по области местами пройдут небольшие дожди, то в Екатеринбурге будет тепло и сухо.Так, в Свердловской области в первой половине недели ожидается:25 июня. Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди, грозы. Температура воздуха ночью 11–16 °С, днём 24–29 °С. Ветер северный, 4–9 м/сек.26 июня. Переменная облачность, местами небольшие кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью 12–17 °С, днём 23–28 °С. Ветер северный, северо-восточный, 4–9 м/сек.27 июня. Облачная погода с прояснениями, небольшие дожди, местами умеренные, грозы. Ночью 13–18 °С, днём 24–29 °С. Ветер северный, северо-восточный, 4–9 м/сек.В Екатеринбурге первые три дня начавшейся недели будут вызывать стойкое желание не ходить на работу:25 июня. Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 13–15 °С, днём 26–28 °С. Ветер северный, 4–9 м/сек.26 июня. Переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 15–17 °С, днём 25–27 °С. Ветер северный, северо-восточный, 4–9 м/сек.27 июня. Переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью 15–17 °С, днём 26–28 °С. Ветер северный, северо-восточный, 4–9 м/сек.Прогноз погоды составлен синоптикамиПривезенцевой Людмилой Викторовной и Машьяновой Дарьей Владимировной.