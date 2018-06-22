В Екатеринбург на футбольный матч прибыл министр спорта Сенегала

19:27 | 24.06.2018

midural.ru

В Екатеринбург на футбольный матч между Японией и Сенегалом прибыл глава сенегальского Министерства спорта Матар Ба.



«Россияне очень гостеприимны - более всех наших ожиданий. Мы не только приятно удивлены, но теперь будем «послами» России в нашей стране и расскажем всем, насколько доброжелательны ее люди», - передает слова министра Ба департамент информационной политики Свердловской области.



До начала матча министр спорта Республики Сенегал встретился с министром международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василием Козловым. Также в Екатеринбург прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сенегал в РФ Абу Салам Диалло, который посетил ряд исторических достопримечательностей Екатеринбурга. Известно, что на этот матч также прибудут некоторые члены правительства Сенегала и болельщики.