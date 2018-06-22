Со следующей недели в Екатеринбурге откроются несколько улиц

16:17 | 24.06.2018

1ul.ru

На следующей неделе в Екатеринбурге начнут открываться ранее закрытые участки улиц.



Так, например, с 25 июня вновь будет открыто движение по улице Автомагистральной от Пехотинцев до Бебеля. Ранее в связи с проведением работ по ремонту проезжей части на указанном отрезке было организовано одностороннее движение. Откроют движение и по улице Академика Губкина в районе дома № 86.



С 27 июня откроют движение по улице Красных Командиров от улицы Старых Большевиков до дома № 72 по Красных Командиров. До этого времени объезд организован по Войкова, Шефской, Старых Большевиков и Энтузиастов. В этот же день откроют улицу Калинина от дома № 54 до дома № 56.



С пятницы, 29 июня, будет открыто движение по улице Патриса Лумумбы на участке от улицы Военной до дома № 27/1 по улице Братской.