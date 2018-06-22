Сегодня в Екатеринбурге общественный транспорт изменит движение в связи с матчем Япония - Сенегал

11:55 | 24.06.2018

cheltv.ru

Сегодня в Екатеринбурге действуют транспортные ограничения в связи с проведением матча Япония – Сенегал в рамках ЧМ-2018.



Водителям не удастся проехать по улицам Крауля, Ключевской, Репина, Малышева, Мельникова, Пирогова и Пестеревскому переулку. Также изменятся некоторые маршруты общественного транспорта. До вечера в транспортном периметре стадиона «Екатеринбург Арена» будут отменены несколько остановок общественного транспорта.



С подробной информации о работе общественного транспорта сегодня можно ознакомиться на сайте ekaterinburg-2018.ru.