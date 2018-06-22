Новости дня
11:55 | 24.06.2018
cheltv.ru
Сегодня в Екатеринбурге общественный транспорт изменит движение в связи с матчем Япония - Сенегал
Водителям не удастся проехать по улицам Крауля, Ключевской, Репина, Малышева, Мельникова, Пирогова и Пестеревскому переулку. Также изменятся некоторые маршруты общественного транспорта. До вечера в транспортном периметре стадиона «Екатеринбург Арена» будут отменены несколько остановок общественного транспорта.
С подробной информации о работе общественного транспорта сегодня можно ознакомиться на сайте ekaterinburg-2018.ru.
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
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