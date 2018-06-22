Болельщики из Перу, с задымившегося самолёта авиакомпании Utair, подадут жалобы на авиакомпанию

Колесо уже потушено, а пассажиры эвакуированы.

На борту самолёта авиакомпании Utair, с возвращающимися из Екатеринбурга через Тюмень в Москву, болельщиками из Перу произошло ЧП.В какой-то момент, во время полёта, все пассажиры самолёта почувствовали запах дыма. Судя по видео не только почувствовали, задымление было достаточно сильным. Запах исчез, а впечатление осталось. Теперь пассажиры рейса собираются обратиться к авиакомпании с претензиями. Официальное заявление по поводу этого инцидента опубликовано на странице перуанского посольства в России в Facebook.Несмотря на то, что в инциденте никто из пассажиров не пострадал, они планируют обратиться к Utair с претензиями о нарушении авиакомпанией протоколов безопасности. Из-за произошедшего ЧП пассажиры задержались в Тюмени, прилетели в Москву позже и некоторые не успели на другие рейсы. Кроме того, высказаны претензии и к членам экипажа, которые не знали английского языка и не могли толком объяснить, что происходит. Не произошло и автоматического выбрасывания кислородных масок в салоне самолёта во время задымления.В авиакомпании Utair сообщили, что инцидент вызван неполадками в работе одного из двигателей самолёта, ничего критического не произошло, экипаж действовал в соответствии с инструкциями, а система кондиционирования удалила дым из салона.Сейчас, расследованием инцидента занялась Росавиация, там выяснили, что причиной ЧП стал сбой в работе турбовинтового двигателя № 2. Рассматривается и вариант с возможным попаданием в двигатель посторонних предметов.Надо сказать, что это уже второй случай неприятностей с самолётами авиакомпании Utair за последние дни. Так, ещё одно ЧП случилось при взлёте самолёта авиакомпании 22 июня. Шасси пассажирского лайнера загорелось на рулежной дорожке в аэропорту «Рощино» в Тюмени. Пламя охватило заднее колесо левого шасси. На борту в момент пожара находился 21 человек. К счастью, как и в случае с задымлением в салоне при перелёте болельщиков, никто не пострадал.