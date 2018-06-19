В Нижнем Тагиле водитель, мчавшийся по ночному городу, сбил девушку насмерть

16:02 | 23.06.2018

В Нижнем Тагиле минувшей ночью водитель ВАЗ-2114, мчавшийся на высокой скорости, сбил девушку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу на перекрёстке улицы Юности с Ленинградским проспектом и скрылся с места ДТП, передаёт издание TagilCity.ru сообщение в группе «Инцидент Нижний Тагил».



От сильного удара девушку, пострадавшую в ДТП, отбросило на другую сторону проезжей части улицы, она скончалась на месте ДТП, до приезда скорой.



Позже, водитель ВАЗ-2114 скрывшийся с места происшествия, был задержан патрулем ДПС на улице Окунева в районе детской поликлиники. Даже если он был трезв, ему грозит уголовная ответственность за оставление места ДТП и неоказание помощи пострадавшей.