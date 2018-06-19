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15:06 | 23.06.2018
Площадь первой пятилетки. Фото 1930-х гг.
Фестиваль экскурсий по Уралмашу и Эльмашу пройдёт в Екатеринбурге
По словам организаторов, первая часть всех экскурсий будет посвящена знакомству с окружающим историческим ландшафтом, вторая часть – посещение той или иной площадки (музея, центра культуры). А 15 июля, в последний день фестиваля, в программе мероприятия запланировано несколько авторских экскурсий.
«Главная цель фестиваля экскурсий - познакомить жителей города с основными музейными площадками и культурными центрами Орджоникидзевского района. После посещения всех площадок можно будет составить представление о том, что такое Уралмаш или Эльмаш», - отмечают сотрудники музея.
Фестиваль пройдёт с 1 по 15 июля. Стать участником увлекательных экскурсий можно только после обязательной предварительной записи. Вам также необходимо будет предоставить свои паспортные данные, ведь некоторые из музеев находятся на территориях заводов, где строгий пропускной режим. Зарегистрироваться и ознакомиться с подробной программой и маршрутами можно на сайте организаторов.
Кроме того, Музей истории Екатеринбурга, в рамках проекта «Прогулки с музеем», этим летом открывает сезон пешеходных экскурсий по городу. Участниками экскурсионных прогулок по Екатеринбургу могут стать все желающие. Предусмотрены как платные, так и бесплатные экскурсии.
Интересный факт из истории.
Когда пустили трамвай, проезд в котором стоил достаточно дорого для тех времён, целых 15 копеек, то он не пользовался большой популярностью. Тогда глава Уралмашинстроя (название строительного управления построившего «Уралмаш»), распорядился продавать в нем пиво и воблу. Пассажиров сразу стало больше.
© «Вечерние Ведомости»
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