Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в видеоконференции с Дмитрием Медведевым

14:19 | 23.06.2018

Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял участие в селекторном совещании под председательством главы правительства РФ Дмитрия Медведева. Темой видеоконференции была подготовка к осенним полевым работам, сообщает департамент информполитики Свердловской области.



Как сообщают в ведомстве, участники виртуального диалога обсудили проблемы, с которыми столкнулись российские аграрии. В первую очередь, речь идёт о повышении цен на автомобильное топливо на 30% всего за 2 месяца. На это председатель правительства ответил, что при необходимости сельхозпроизводителям будут компенсированы финансовые потери из-за роста цен на нефть.



Что касается Среднего Урала, то, по словам министра АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрия Дегтярёва, в этом году из-за холодной весны посевная компания началась почти на месяц позже. Несмотря на это, Дмитрий Медведев отмечает, что в большинстве регионов посев яровых хлебов произведён почти на 96%.



Фото: департамент информполитики Свердловской области