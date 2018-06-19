Самодельную консервацию Белой Башни в Екатеринбурге признали научной реставрацией

13:55 | 23.06.2018

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области подписало акт о приёме работ, выполненных энтузиастами на Белой Башне в микрорайоне Уралмаш. О радостной новости, которой активисты ждали два года, сообщил на своей странице в соцсети ектеринбургский архитектор Евгений Волков.



Консервацию бывшей водонапорной башни, а ныне памятника конструктивизма, неравнодушные архитекторы и горожане завершили ещё в 2016 году. Активисты считают, что признание их работы создаёт важный прецедент в городе – если консервацию Белой Башни признали научной реставрацией, то это даёт основания, чтобы продолжать на добровольных началах восстанавливать памятники архитектуры.



«Испытываю по этому поводу большую радость и еще большее облегчение», — признался Евгений Волков.

