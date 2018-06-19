Багет «Французский» с шурупом продаётся в магазине Первоуральска

Как сообщает сегодня издание «Вечерний Екатеринбург», покупку багета с шурупом совершил житель Первоуральска в магазине крупной торговой сети «Пятёрочка».Пост об этом событии появился в группе «Инцидент Первоуральск» в социальной сети «ВКонтакте». Пользователь Василий сообщил о том, что в местном магазине торговой сети «Пятёрочка» он приобрел багет, в котором, вместо обещанного производителем лука, оказался самый обыкновенный шуруп, хотя очевидно, что шуруп шёл довеском к луку.«Купили багет «Французский» в магазине «Пятерочка». Производитель г. Первоуральск. А там шуруп...», - пишет покупатель в соцсети.Другие пользователи сети, в комментариях к посту, тут же попросили Василия предъявить документик, а точнее чек из магазина, подтверждающий покупку именно в этой сети. Не удержались они и от иронии по поводу багета, купленного Василием.«Багет со вкусом железа.... А что? Это идея. Заодно железа в организме повысится...», - шутит Александр.«Всё прально, это штоб батон не развалился)))Гвоздь было бы использовать неэффективно», - поддержал шутника Евгений. (Орфография и пунктуация авторов сообщений сохранены.)Кроме того, отозвался и представитель магазина этой розничной сети, попросив Василия написать ему в «личное сообщение», назвав дату и время покупки, и предложив свою помощь по урегулированию конфликта.Не смотря на шуруп в багете, такое оперативное реагирование представителей торговой сети, на жалобу покупателя, не может не радовать.