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13:33 | 23.06.2018
Владимир Фефилактов со Светланой Напалковой
Жительница Свердловской области требует арестовать экс-полицейского, который в пьяном состоянии расстрелял её сына
Четыре месяца в Сухом Логу бывший сотрудник ГИБДД Павел Насонов из охотничьего ружья расстрелял молодого человека, чья мать сейчас добивается справедливого наказания для преступника. Инцидент произошёл в ночь с 26 на 27 февраля текущего года во дворе дома Фефилактовой. Её сын Владимир уже подходил к подъезду, когда Насонов вышел на свой балкон и приготовился стрелять. Молодой человек получил пули в шею и в голову.
Уже 4 месяца Владимир Фефилактов не выходит из комы. Ему диагностировали отёк мозга и гидроцефалию. В мозге пострадавшего до сих пор находится дробь, которую, по словам врачей, вытащить невозможно. Вес Владимира сегодня составляет всего 30 килограммов.
Отмечается, что в момент совершения преступления Павел Насонов был в состоянии алкогольного опьянения. Когда бывший полицейский протрезвел, он сразу же признал свою вину. Но при этом следователям он заявил, что в момент стрельбы он был не в себе и не понимал, что делает.
Чтобы доказать свою невменяемость, Павел Насонов даже прошёл обследование в психиатрической клинике, где врачи и выдали ему заключение с диагнозом «синдром отмены с делирием» — проще говоря, «белая горячка».
13 июня Сухоложский городской суд постановил, что Насонов нуждается в помощи психиатра, поэтому бывшему силовику дали не годы тюрьмы, а направление на принудительное лечение.
«Я знаю, что буквально за несколько дней до случившегося ему продлили лицензию на ружьё. К тому же, он служил в армии и работал в полиции, туда с отклонениями медкомиссия не берёт», — возмущается девушка Владимира Светлана Напалкова.
В свою очередь, адвокат стрелка Евгений Дягилев уверяет, что в таком решении нет ничего сверхъестественного.
«Если он в момент совершения преступления находился в невменяемом состоянии, он освобождается от ответственности», – поясняет юрист.
Пока решение суда не вступило в силу и Насонов дожидается своей участи в СИЗО, родные Владимира Фефилактова подали апелляцию в Свердловский областной суд. Родители пострадавшего и его девушка хотят добиться отмены решения городского суда.
Фото: https://russian.rt.com
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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