Жительница Свердловской области требует арестовать экс-полицейского, который в пьяном состоянии расстрелял её сына

13:33 | 23.06.2018

Владимир Фефилактов со Светланой Напалковой

Жительница Сухого Лога Светлана Фефилактова добивается тюремного заключения для бывшего сотрудника ГИБДД, который дробью расстрелял её сына. Вместо уголовного наказания бывшему дорожному полицейскому назначили принудительное лечение, признав его невменяемым.



Четыре месяца в Сухом Логу бывший сотрудник ГИБДД Павел Насонов из охотничьего ружья расстрелял молодого человека, чья мать сейчас добивается справедливого наказания для преступника. Инцидент произошёл в ночь с 26 на 27 февраля текущего года во дворе дома Фефилактовой. Её сын Владимир уже подходил к подъезду, когда Насонов вышел на свой балкон и приготовился стрелять. Молодой человек получил пули в шею и в голову.



Уже 4 месяца Владимир Фефилактов не выходит из комы. Ему диагностировали отёк мозга и гидроцефалию. В мозге пострадавшего до сих пор находится дробь, которую, по словам врачей, вытащить невозможно. Вес Владимира сегодня составляет всего 30 килограммов.



Отмечается, что в момент совершения преступления Павел Насонов был в состоянии алкогольного опьянения. Когда бывший полицейский протрезвел, он сразу же признал свою вину. Но при этом следователям он заявил, что в момент стрельбы он был не в себе и не понимал, что делает.



Чтобы доказать свою невменяемость, Павел Насонов даже прошёл обследование в психиатрической клинике, где врачи и выдали ему заключение с диагнозом «синдром отмены с делирием» — проще говоря, «белая горячка».



13 июня Сухоложский городской суд постановил, что Насонов нуждается в помощи психиатра, поэтому бывшему силовику дали не годы тюрьмы, а направление на принудительное лечение.



«Я знаю, что буквально за несколько дней до случившегося ему продлили лицензию на ружьё. К тому же, он служил в армии и работал в полиции, туда с отклонениями медкомиссия не берёт», — возмущается девушка Владимира Светлана Напалкова.



В свою очередь, адвокат стрелка Евгений Дягилев уверяет, что в таком решении нет ничего сверхъестественного.



«Если он в момент совершения преступления находился в невменяемом состоянии, он освобождается от ответственности», – поясняет юрист.



Пока решение суда не вступило в силу и Насонов дожидается своей участи в СИЗО, родные Владимира Фефилактова подали апелляцию в Свердловский областной суд. Родители пострадавшего и его девушка хотят добиться отмены решения городского суда.



Фото: https://russian.rt.com