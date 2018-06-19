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12:42 | 23.06.2018

dp.ru

Владимир Жириновский возглавит список ЛДПР на выборах в гордуму Екатеринбурга

Российский политик, депутат Госдумы и лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский возглавит список партии на выборах в Думу Екатеринбурга, которые состоятся 9 сентября. Такое предложение было озвучено сегодня на областной конференции отделения партии.

Жириновский традиционно возглавляет списки ЛДПР на выборах различного уровня, но сразу же после дня голосования он всегда отказывается от мандата.

Отметим, что второе и третье место в общемуниципальной части списка получат действующий депутат гордумы Григорий Вихарев и координатор свердловского отделения ЛДПР Антон Гусев.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


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