Многодетная мать, доведённая до отчаяния, написала явку с повинной про махинации с материнским капиталом

«Я, Сысоева Ирина Вячеславовна, хочу дать чистосердечное признание о факте мошенничества с материнским капиталом. Прошу вас принять меры по привлечению к уголовной ответственности нас за содеянное», - именно так написала в своём заявлении в прокурату 36-летняя многодетная мать из Сысерти, воспитывающая троих детей и ждущая появления четвёртого.По словам женщины, деньги, полученные как материнский капитал, они вместе с мужем обналичили и потратили не по назначению.«Когда появился второй ребенок, мы, вместе с мужем, решили за счет материнского капитала погасить кредит», – рассказывает Ирина.Подобные операции с материнским капиталом запрещены законом, чтобы обойти запрет, молодые родители оформили фиктивный договор купли-продажи на квартиру, которая принадлежала Ириной маме.Но, как это не редко бывает, семейную идиллию разрушил развод и подлость бывшего уже мужа. После того как семья распалась, бывший муж стал требовать свою долю в якобы приобретённой квартире. И сейчас Ирине приходится просто восстанавливать справедливость, пусть даже ценой собственной свободы.«Вот комната моего сына Алеши, на которую подал мой муж и выиграл долю. Он хочет продать чужим людям или 500 тысяч чтобы я отдала», - говорит женщина, играя с годовалой дочкой, стараясь не думать о том, что возможно, им придется надолго расстаться.Комната, из-за которой Ирина пошла на столь отчаянный шаг, всего восемь квадратных метров, но выхода не было, суд своим решением признал, что четверть квартиры принадлежит бывшему мужу Ирины, и она решила написать чистосердечное признание. То, что придется нести уголовную ответственность, женщина прекрасно понимает.«Все по-разному говорят, от года до девяти лет, и огромные штрафы. Я боюсь только с детьми расстаться, все. Что будет статья или еще что-то, – я не боюсь», – говорит она.Бывший муж, Виктор Сысоев, в этой квартире не живет, сейчас у него другая семья. После того как разгорелся скандал, очевидно испугавшись последствий, заявляет, что сейчас ни на что больше не претендует и продавать свою долю не собирается.«Я не знаю, что она хочет. Она говорила, мы хотим спокойствия, отстаньте от нас. Мы к ней вообще не лезем – ни исков у меня в суде нет, ни денег я от нее не требую, а ей до сих пор неймется», – говорит он по телефону журналистам «Областного телевидения».Сейчас он видимо понимает, что отвечать перед законом придётся не только его бывшей жене, но и ему. Только ответственность несколько иная. Если по части 1, статьи 159.2 (Мошенничество при получении выплат) максимальная ответственность предусмотренная санкциями статьи – штраф, принудительные работы, ограничение свободы, ну в худшем случае четыре месяца ареста, это то, что грозило бы Ирине, будь она одна. А вот в случае привлечения Виктора, наказание придётся нести по части 2, статьи 159.2 (Мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору) и наказание будет намного строже, до четырёх лет лишения свободы.Такой расклад Виктора видимо не радует, вот и исчезли претензии на комнату в купленной, но не купленной квартире.Ирина же, на следующей неделе собирается написать еще одно заявление, теперь уже в областную прокуратуру, чтобы там было принято окончательное решение.