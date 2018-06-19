Жителей дома эвакуировали в Нижнем Тагиле из-за угроз взорвать его

11:11 | 23.06.2018

Фото: АН «Между строк»

Как сообщает АН «Между строк», днём 22 июня были эвакуированы жильцы дома по улице Первомайской в Нижнем Тагиле. Причиной эвакуации стали угрозы одного из жильцов 1-го подъезда.



Прибывшие к месту ЧП сотрудники полиции и спасатели провели эвакуацию жильцов подъезда. После чего специалисты взломали дверь квартиры, в которой проживал мужчина, но жилище оказалось пустым, внутри никого не было. Через непродолжительное время мужчину задержали недалеко от дома. Когда стало понятно, что он «просто не в себе», эвакуированные жители вернулись в свои квартиры.



Жители подъезда, где проживает «подрывник», рассказали, что их новый сосед в течение дня угрожал взорвать дом.



«Соседу меньше 40 лет, в злоупотреблении алкоголем или наркотиками мы его не замечали, кажется, он просто не в себе», - рассказали они редакции АН «Между строк».