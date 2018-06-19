Влиятельное британское СМИ раскритиковало «Екатеринбург Арену», назвав её «сумасшедшим» стадионом

10:01 | 23.06.2018

sport-oboz.ru

Английская газета The Telegraph, журналисты которой побывали в Екатеринбурге в рамках чемпионата мира по футболу, назвала «Екатеринбург Арену» сумасшедшим стадионом из-за того, что временные трибуны, которые в общей сложности вмещают в себя 12 тысяч человек, фактически расположены под открытым небом.



«”Екатеринбург Арена”» – сумасшедший стадион ЧМ-2018, где вы платите, чтобы сидеть на улице и смотреть футбол», — написало издание.



The Telegraph также пояснил, что что временные открытые трибуны были установлены, чтобы соблюсти требования FIFA и предусмотреть 35 тысяч мест для болельщиков.



Отметим, что в нынешних погодных условиях в уральской столице болельщикам, купившим билеты на временные трибуны, особенно не повезло – во время ливней они не могут пронести на трибуны зонты и всю игру вынуждены мокнуть и мёрзнуть.

