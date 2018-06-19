Полицейские региона приняли участие в акции, посвященной Дню скорби

21:21 | 22.06.2018

Фото: В. Горелых

В Екатеринбурге на территории Широкореченского военно-мемориального комплекса состоялась Всероссийская акция «Завтра была война», участие в которой приняли личный состав ГУ МВД по Свердловской области совместно с представителями Общественного совета, ветеранами гарнизона и курсантами Уральского юридического института МВД.



«В России есть две памятные даты: 9 мая, когда мы с ликованием празднуем победу, и 22 июня, когда вспоминаем тех, кто пал смертью храбрых. Нужно сделать все от нас зависящее, чтобы они всегда жили в наших сердцах», - отметил член Общественного совета областного полицейского главка Кирилл Бердюгин.



На мероприятии участники встречи зажгли свечи и возложили к подножью мемориала алые гвоздики, чтобы почтить память погибших воинов. Церемония проходила под музыку военных лет.