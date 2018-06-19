Евгений Куйвашев встретил принцессу Японии, прибывшую в Екатеринбург

20:51 | 22.06.2018

Фото: департамент информполитики Свердловской области

В Екатеринбург на футбольный матч между сборными Японии и Сенегала прибыла член Японского императорского дома, Ее Императорское Высочество принцесса Хисако Такамадо. В аэропорту гостью встретил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



«Для меня было большой честью встретить на уральской земле Ее Императорское Высочество принцессу Хисако Такамадо, члена Японского императорского дома, - рассказал глава региона в своем профиле в Instagram. - Это первый с 1916 года визит члена императорской семьи Японии в Россию».



Напомним, что футбольный матч Японии и Сенегала состоится в Екатеринбурге 24 июня. До этого принцесса Такамадо познакомится со столицей Урала.