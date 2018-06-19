В Екатеринбурге стоимость вывоза и утилизации мусора будет зависеть от количества «мусорящих» в вашей квартире

20:02 | 22.06.2018

Фото:Е1

Замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов в эфире радиостанции «Город FM» озвучил сумму, которую каждый екатеринбуржец будет платить за вывоз и утилизацию мусора по новым правилам, по его словам она равна 160 рублям с человека в месяц.



По словам замминистра, работа новой системы по вывозу и утилизации ТБО была отложена до 1 ноября 2018 года из-за множества проблем как организационного так и «чисто психологического характера».



Напомним, что отдельная строка в квитанции, связанная с вывозом мусора, появится осенью текущего года. Сейчас вывоз и утилизация мусора «спрятаны» в строке «Содержание жилья». Плата по новой строке в квитанции будет рассчитываться исходя из числа собственников жилья, по словам замминистра, а не по количеству квадратных метров. Соответственно, сумма за «содержание» должна уменьшиться, а вот что будет с «мусорной» строкой в вашей квитанции покажет только время. Потому что если рассчитывать по количеству собственников, то это одна цифра, собственников, как правило, 1- 2 человека, а вот если рассчитывать по количеству проживающих или зарегистрированных в квартире, то это совершенно другая цифра, так как в городе Екатеринбурге встречаются квартиры с сотнями зарегистрированных в них.