Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


20:02 | 22.06.2018

Фото:Е1

В Екатеринбурге стоимость вывоза и утилизации мусора будет зависеть от количества «мусорящих» в вашей квартире

Замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов в эфире радиостанции «Город FM» озвучил сумму, которую каждый екатеринбуржец будет платить за вывоз и утилизацию мусора по новым правилам, по его словам она равна 160 рублям с человека в месяц.

По словам замминистра, работа новой системы по вывозу и утилизации ТБО была отложена до 1 ноября 2018 года из-за множества проблем как организационного так и «чисто психологического характера».

Напомним, что отдельная строка в квитанции, связанная с вывозом мусора, появится осенью текущего года. Сейчас вывоз и утилизация мусора «спрятаны» в строке «Содержание жилья». Плата по новой строке в квитанции будет рассчитываться исходя из числа собственников жилья, по словам замминистра, а не по количеству квадратных метров. Соответственно, сумма за «содержание» должна уменьшиться, а вот что будет с «мусорной» строкой в вашей квитанции покажет только время. Потому что если рассчитывать по количеству собственников, то это одна цифра, собственников, как правило, 1- 2 человека, а вот если рассчитывать по количеству проживающих или зарегистрированных в квартире, то это совершенно другая цифра, так как в городе Екатеринбурге встречаются квартиры с сотнями зарегистрированных в них.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

21:21 | 22.06.2018
Полицейские региона приняли участие в акции, посвященной Дню скорби

20:51 | 22.06.2018
Евгений Куйвашев встретил принцессу Японии, прибывшую в Екатеринбург

20:02 | 22.06.2018
В Екатеринбурге стоимость вывоза и утилизации мусора будет зависеть от количества «мусорящих» в вашей квартире

19:58 | 22.06.2018
Делегация из представителей МВД и МИД Перу оценила работу свердловских полицейских на мундиале

18:39 | 22.06.2018
В Екатеринбурге для болельщиков, желающих посмотреть матч Уругвай — Россия, в фан-зоне ЦПКиО подготовили инструкцию

18:28 | 22.06.2018
Свердловский облсуд поставил точку в споре прокуратуры и Среднеуральской птицефабрики

18:15 | 22.06.2018
Жители Прикамья смогут следить за плановыми отключениями горячей воды

18:00 | 22.06.2018
Начал свою работу международный дискуссионный клуб «Голос молодёжи»

17:49 | 22.06.2018
В Перми начинается ремонт второго участка Коммунального моста

17:41 | 22.06.2018
Теодор Курентзис исполнит симфонию Малера в пермском заводском пространстве

17:32 | 22.06.2018
Самой популярной социальной сетью на матче Перу — Франция стал Instagram

17:17 | 22.06.2018
Губернатор Свердловской области встретился с руководителем администрации президента Монголии

16:56 | 22.06.2018
Студенческий волонтерский отряд помогает жителям Прикамья

16:54 | 22.06.2018
Стали известны фамилии кандидатов в комиссию по выборам главы Екатеринбурга, представляющих губернатора

16:52 | 22.06.2018
В Перми состоялась церемония, посвященная Дню памяти и скорби

16:50 | 22.06.2018
В Москве обсудили подготовку Челябинска к саммиту ШОС

16:48 | 22.06.2018
Жители Свердловской области оказались довольны работой полиции по оказанию госуслуг

16:44 | 22.06.2018
Челябинские власти опровергли информацию о грядущих арестах на митингах

16:39 | 22.06.2018
Энергетики «Т Плюс» проводят акцию для должников-физлиц «В отпуск — без долгов!»

15:58 | 22.06.2018
Зауральский чиновник лишился должности за сокрытие доходов — своих и супруги

15:09 | 22.06.2018
Депутаты Заксобрания поддержали отмену неэффективных льгот для корпораций

15:06 | 22.06.2018
Ещё два информационных табло появились в Екатеринбурге у Дворца молодёжи

14:49 | 22.06.2018
Константин Буланов и Александр Винник продлили контракты с «ПАРМОЙ»

14:41 | 22.06.2018
Достойный ответ дала на пресс-конференции заместитель руководителя Свердловского УФАС

14:29 | 22.06.2018
В Реже предпринимателя-фермера поймали на захламлении земельных участков

14:17 | 22.06.2018
В следующие выходные половина Перми останется без воды

14:09 | 22.06.2018
В 2018 году в Курганской области планируют адаптировать для инвалидов 71 социальный объект

13:42 | 22.06.2018
Свердловские антимонопольщики выявили картельный сговор при строительстве дорог в регионе

13:39 | 22.06.2018
Евгений Куйвашев поручил областному кабмину «не создавать проблем там, где их быть не должно»

13:39 | 22.06.2018
Транспортное управление Кургана: льготники должны предъявлять новый документ при выдаче талонов

13:24 | 22.06.2018
Среди участников голосования за облик пермской эспланады разыграют iPhone 7

13:19 | 22.06.2018
Свердловские либерал-демократы первыми определятся с кандидатами в гордуму Екатеринбурга

13:12 | 22.06.2018
В Екатеринбург на матч национальной сборной прилетит принцесса Японии

12:18 | 22.06.2018
В выходные в Перми изменится движение транспорта по Островского и Советской

12:17 | 22.06.2018
На юго-западе Екатеринбурга легковушка протаранила скорую помощь

12:10 | 22.06.2018
Выходные в Перми будут летними

11:59 | 22.06.2018
В «Лето Парке» городские умельцы научат пермяков делать бутафорскую еду

11:48 | 22.06.2018
«Договорились» на 1 млрд рублей. Картельный сговор на торгах по строительству и ремонту дорог выявило УФАС по Свердловской области

11:31 | 22.06.2018
В Екатеринбурге фанаты Эдиты Пьехи требуют деньги за несостоявшийся концерт

11:14 | 22.06.2018
В Екатеринбурге таксист насмерть сбил пьяного пешехода

11:11 | 22.06.2018
В Кургане ранним утром сотрудники прокуратуры и силовики возложили цветы и венки к Вечному огню

10:58 | 22.06.2018
Уралу грозит катастрофа: Россель, Чернецкий, Бурков и Шадрин попали под санкции Петра Порошенко

10:57 | 22.06.2018
«Времени остается совсем немного». Евгений Куйвашев поторопил членов правительства с подготовкой к ИННОПРОМу

10:56 | 22.06.2018
В самый длинный день в году в Екатеринбург придет летняя погода

10:34 | 22.06.2018
Директору турфирмы из Екатеринбурга грозит до шести лет колонии за мошенничество с путевками

09:40 | 22.06.2018
«Народный» парк в Нижнем Тагиле преобразится к осени

21.06.2018

23:55 | 21.06.2018
Чемпионат мира по греко-римской борьбе среди ветеранов пройдет на площадке пермского УДС «Молот»

22:21 | 21.06.2018
В Екатеринбурге на время Царских дней перекроют центральные улицы

21:50 | 21.06.2018
Свердловские депутаты отказались возвращать Екатеринбургу прямые выборы

21:21 | 21.06.2018
В Екатеринбурге ветер парализовал движение троллейбусов, уронил забор и выдул стёкла


Мы в соцсетях





Архив
«    Июнь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 


 