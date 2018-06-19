Делегация из представителей МВД и МИД Перу оценила работу свердловских полицейских на мундиале

19:58 | 22.06.2018

Фото: В. Горелых

Сегодня в Екатеринбурге делегация из МВД и МИД Перу провела пресс-конференцию по итогам футбольного матча Франция – Перу. Как сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, делегация высоко оценила работу полицейских на мундиале в Екатеринбурге.



«Мы очень благодарны российской полиции, особенно Интерполу, за всю поддержку и помощь, которую они нам оказывали, если нам это требовалось. Посмотреть на игру нашей сборной в Екатеринбурге приехали почти 20000 перуанцев из всех стран мира. Мы себя чувствовали как дома, к нам относились очень доброжелательно и с большим уважением», – отметил руководитель отдела оперативного планирования Национальной полиции Перу полковник Сесар Энрике Эчевариа Кабрехос.



Напомним, в рамках Чемпионата Мира по футболу FIFA 2018 матч между командами Франции и Перу состоялся вчера, 21 июня, на стадионе «Екатеринбург-Арена».