Новости дня
18:39 | 22.06.2018
В Екатеринбурге для болельщиков, желающих посмотреть матч Уругвай — Россия, в фан-зоне ЦПКиО подготовили инструкцию
В сообщении отмечается, что вход на территорию спортивного праздника будет открыт с 17:00 и для того, чтобы посмотреть матч на большом экране фан-зоны, необходимо прийти заранее. По причине большого наплыва посетителей, учитывая опыт прошлых игр, вход в фан-зону может быть ограничен.
Так, чтобы посмотреть матч между сборными России и Египта, возможность пройти на площадку фестиваля получили только 18,5 тысячи человек, ещё десятки тысяч остались за пределами фан-зоны, а соответственно, смотрели матч в записи.
Учитывая возможный ажиотаж 25 июня, организаторы объявили, что в случае превышения максимальной вместимости площадки на официальных страницах
фестиваля будет оперативно размещаться информация о закрытии ворот. И для того, чтобы не произошло непоправимое и вы не пропустили игру, если, конечно, уже сейчас не хотите посмотреть её в записи, держите свой смартфон с доступом в Интернет под рукой и подпишитесь на соответствующие страницы «ВК», Facebook, Instagram, кстати, не забудьте включить уведомления.
Организаторы рекомендуют не приходить на фестиваль с большими сумками. Не приносите с собой еду, жидкости и селфи-палки. Все это вам придётся оставить в камере хранения, что, соответственно, приведёт к потере времени, а значит, к возможному пропуску игры. Кстати, с более подробным списком предметов, запрещённых к проносу в фан-зону, вы можете ознакомиться здесь.
И ещё: лучше, если добираться до Фестиваля болельщиков вы будете на бесплатных шаттлах, которые в день матча между сборными Уругвая и России доставят вас из центра города до ЦПКиО, а по окончании игры развезут во все районы города. В день игры, как и во время прошлых игр, все парковки в округе будут забиты автомобилями и вам придётся приезжать не просто заранее, а «сильно» заранее.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
21:21 | 22.06.2018
Полицейские региона приняли участие в акции, посвященной Дню скорби
20:51 | 22.06.2018
Евгений Куйвашев встретил принцессу Японии, прибывшую в Екатеринбург
20:02 | 22.06.2018
В Екатеринбурге стоимость вывоза и утилизации мусора будет зависеть от количества «мусорящих» в вашей квартире
19:58 | 22.06.2018
Делегация из представителей МВД и МИД Перу оценила работу свердловских полицейских на мундиале
18:39 | 22.06.2018
В Екатеринбурге для болельщиков, желающих посмотреть матч Уругвай — Россия, в фан-зоне ЦПКиО подготовили инструкцию
18:28 | 22.06.2018
Свердловский облсуд поставил точку в споре прокуратуры и Среднеуральской птицефабрики
18:15 | 22.06.2018
Жители Прикамья смогут следить за плановыми отключениями горячей воды
18:00 | 22.06.2018
Начал свою работу международный дискуссионный клуб «Голос молодёжи»
17:49 | 22.06.2018
В Перми начинается ремонт второго участка Коммунального моста
17:32 | 22.06.2018
Самой популярной социальной сетью на матче Перу — Франция стал Instagram
17:17 | 22.06.2018
Губернатор Свердловской области встретился с руководителем администрации президента Монголии
16:56 | 22.06.2018
Студенческий волонтерский отряд помогает жителям Прикамья
16:54 | 22.06.2018
Стали известны фамилии кандидатов в комиссию по выборам главы Екатеринбурга, представляющих губернатора
16:52 | 22.06.2018
В Перми состоялась церемония, посвященная Дню памяти и скорби
16:50 | 22.06.2018
В Москве обсудили подготовку Челябинска к саммиту ШОС
16:48 | 22.06.2018
Жители Свердловской области оказались довольны работой полиции по оказанию госуслуг
16:44 | 22.06.2018
Челябинские власти опровергли информацию о грядущих арестах на митингах
15:06 | 22.06.2018
Ещё два информационных табло появились в Екатеринбурге у Дворца молодёжи
14:49 | 22.06.2018
Константин Буланов и Александр Винник продлили контракты с «ПАРМОЙ»
14:41 | 22.06.2018
Достойный ответ дала на пресс-конференции заместитель руководителя Свердловского УФАС
14:29 | 22.06.2018
В Реже предпринимателя-фермера поймали на захламлении земельных участков
14:17 | 22.06.2018
В следующие выходные половина Перми останется без воды
14:09 | 22.06.2018
В 2018 году в Курганской области планируют адаптировать для инвалидов 71 социальный объект
13:42 | 22.06.2018
Свердловские антимонопольщики выявили картельный сговор при строительстве дорог в регионе
13:39 | 22.06.2018
Евгений Куйвашев поручил областному кабмину «не создавать проблем там, где их быть не должно»
13:39 | 22.06.2018
Транспортное управление Кургана: льготники должны предъявлять новый документ при выдаче талонов
13:19 | 22.06.2018
Свердловские либерал-демократы первыми определятся с кандидатами в гордуму Екатеринбурга
13:12 | 22.06.2018
В Екатеринбург на матч национальной сборной прилетит принцесса Японии
12:17 | 22.06.2018
На юго-западе Екатеринбурга легковушка протаранила скорую помощь
12:10 | 22.06.2018
Выходные в Перми будут летними
11:59 | 22.06.2018
В «Лето Парке» городские умельцы научат пермяков делать бутафорскую еду
11:48 | 22.06.2018
«Договорились» на 1 млрд рублей. Картельный сговор на торгах по строительству и ремонту дорог выявило УФАС по Свердловской области
11:14 | 22.06.2018
В Екатеринбурге таксист насмерть сбил пьяного пешехода
11:11 | 22.06.2018
В Кургане ранним утром сотрудники прокуратуры и силовики возложили цветы и венки к Вечному огню
10:58 | 22.06.2018
Уралу грозит катастрофа: Россель, Чернецкий, Бурков и Шадрин попали под санкции Петра Порошенко
10:57 | 22.06.2018
«Времени остается совсем немного». Евгений Куйвашев поторопил членов правительства с подготовкой к ИННОПРОМу
10:56 | 22.06.2018
В самый длинный день в году в Екатеринбург придет летняя погода
10:34 | 22.06.2018
Директору турфирмы из Екатеринбурга грозит до шести лет колонии за мошенничество с путевками
09:40 | 22.06.2018
«Народный» парк в Нижнем Тагиле преобразится к осени
23:55 | 21.06.2018
Чемпионат мира по греко-римской борьбе среди ветеранов пройдет на площадке пермского УДС «Молот»
22:21 | 21.06.2018
В Екатеринбурге на время Царских дней перекроют центральные улицы
21:50 | 21.06.2018
Свердловские депутаты отказались возвращать Екатеринбургу прямые выборы