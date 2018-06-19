В Екатеринбурге для болельщиков, желающих посмотреть матч Уругвай — Россия, в фан-зоне ЦПКиО подготовили инструкцию

18:39 | 22.06.2018

В понедельник, 25 июня, состоится матч Уругвай — Россия, и, безусловно, он будет транслироваться на Фестивале болельщиков в ЦПКиО им. Маяковского, что вызовет, как и при игре Россия — Египет, наплыв желающих поддержать, хоть и на расстоянии, свою сборную в большом и дружном коллективе болельщиков. В связи с этим организаторы подготовили инструкцию для посетителей фан-зоны, об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.



В сообщении отмечается, что вход на территорию спортивного праздника будет открыт с 17:00 и для того, чтобы посмотреть матч на большом экране фан-зоны, необходимо прийти заранее. По причине большого наплыва посетителей, учитывая опыт прошлых игр, вход в фан-зону может быть ограничен.



Так, чтобы посмотреть матч между сборными России и Египта, возможность пройти на площадку фестиваля получили только 18,5 тысячи человек, ещё десятки тысяч остались за пределами фан-зоны, а соответственно, смотрели матч в записи.



Учитывая возможный ажиотаж 25 июня, организаторы объявили, что в случае превышения максимальной вместимости площадки на официальных страницах

фестиваля будет оперативно размещаться информация о закрытии ворот. И для того, чтобы не произошло непоправимое и вы не пропустили игру, если, конечно, уже сейчас не хотите посмотреть её в записи, держите свой смартфон с доступом в Интернет под рукой и подпишитесь на соответствующие страницы «ВК», Facebook, Instagram, кстати, не забудьте включить уведомления.



Организаторы рекомендуют не приходить на фестиваль с большими сумками. Не приносите с собой еду, жидкости и селфи-палки. Все это вам придётся оставить в камере хранения, что, соответственно, приведёт к потере времени, а значит, к возможному пропуску игры. Кстати, с более подробным списком предметов, запрещённых к проносу в фан-зону, вы можете ознакомиться здесь.



И ещё: лучше, если добираться до Фестиваля болельщиков вы будете на бесплатных шаттлах, которые в день матча между сборными Уругвая и России доставят вас из центра города до ЦПКиО, а по окончании игры развезут во все районы города. В день игры, как и во время прошлых игр, все парковки в округе будут забиты автомобилями и вам придётся приезжать не просто заранее, а «сильно» заранее.