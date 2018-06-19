Свердловский облсуд поставил точку в споре прокуратуры и Среднеуральской птицефабрики

18:28 | 22.06.2018

Свердловский областной суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, обязав ООО «Птицефабрика Среднеуральская» оборудовать ограждение по периметру территории пометохранилища в соответствии с установленными требованиями ветеринарного законодательства, провести мероприятия по благоустройству (очистке, уборке) территории земельного участка и ликвидировать несанкционированное размещение отходов птицеводства непосредственно на земле.



Напомним, что с такими требованиями в Верхнепышминский городской суд обращалась прокуратура, которая по сообщениям средств массовой информации провела проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства в деятельности ООО «Птицефабрика Среднеуральская», выявив нарушения.



Решением Верхнепышминского городского суда Свердловской области от 16.03.2018 исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. С решением суда птицефабрика не согласилась и подала апелляционную жалобу, которую Свердловский областной суд оставил без удовлетворения.



«Ссылки прокурора на отсутствие ограждения признаны ответчиком и подтверждаются фотографиями, выводы суда о размещении отходов птицеводства непосредственно на земле также следуют из акта проверки и фотографий. Вопреки доводам жалобы размещение отходов на опилочной подстилке, а также хранение помета в буртах согласно схеме из представленных фотографий не следует, по факту видно, что пометохранилище переполнено, организация площадок секционного типа не произведена, происходит перемешивание буртов, смешение помета, что и указывает на нарушение ветеринарно-санитарных правил», — сказано в материалах дела.



Фото: zspu.org