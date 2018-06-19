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17:32 | 22.06.2018
Самой популярной социальной сетью на матче Перу — Франция стал Instagram
21 июня за игрой на поле «Екатеринбург Арены» наблюдали почти 33 тысячи зрителей. Каждый третий гость площадки был настроен на интернет-скорости «МегаФона» и использовал SIM-карту оператора. Несмотря на повышенную нагрузку, фотографии, видео и прямые эфиры «уходили» в сеть со скоростью 40 Мбит/с. На загрузку информации из глобальной сети передача данных разгонялась до 90 Мбит/с. Пиковым моментом в мобильной активности стал час до начала игры — люди часто созванивались и писали в мессенджерах, когда приходили на стадион и занимали места на трибунах.
«Екатеринбуржцы уже восхитились морем болельщиков из Перу, которые приехали с другого конца света, а наша задача была удивить их и жителей города отличным интернетом. Поэтому мы заранее начали готовиться к чемпионату: установили на стадионе самую крупную на Урале базовую станцию «Арена», во время тестовых матчей провели несколько тысяч измерений передачи данных на живой сети с заполненными стадионами, улучшили 4G в ключевых местах мегаполиса. В итоге наш интернет отлично справляется даже с десятикратным увеличением нагрузки», — отмечает технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.
Самым популярным мессенджером во время матча стал WhatsApp, а социальной сетью — Instagram. Основную долю трафика составило размещение фотографий и ведение прямых эфиров со смартфонов в социальные сети. Среди иностранных гостей наибольшей футбольной и мобильной активностью отличились жители Перу, чья сборная впервые за 36 лет квалифицировалась на чемпионат мира.
Напомним, что, по данным исследования агентства Telecom Daily, которое проводилось накануне старта чемпионата, «МегаФон» предоставляет своим клиентам лучшие скорости мобильного интернета на стадионе в Екатеринбурге. По результатам замеров экспертов, средняя скорость скачивания составила 52,7 Мбит/с, а выгрузки — 33,5 Мбит/с. Это самые высокие показатели среди операторов «большой четверки».
Информационная справка
На чемпионате мира — 2018 по футболу «МегаФон» выступает техническим партнером «Национального Центра Информатизации» госкорпорации «Ростех». Госкорпорация «Ростех» назначена единственным исполнителем проекта по созданию инфраструктуры связи и ИТ для чемпионата мира по футболу — 2018 и Кубка Конфедераций — 2017. Реализует проект дочерняя компания «Ростеха» — «Национальный Центр Информатизации». ПАО «МегаФон» выиграло тендер НЦИ на предоставление телеком-инфраструктуры для оказания сервисов мобильной и фиксированной связи.
© «Вечерние Ведомости»
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