Губернатор Свердловской области встретился с руководителем администрации президента Монголии

17:17 | 22.06.2018

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с руководителем администрации президента Монголии Зандаахуу Энхболдом.



Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, Евгений Куйвашев пригласил монгольских партнеров к участию в выставке «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге в 2019 году, а также рассказал об участии Свердловской области в борьбе за право проведения ЭКСПО-2025.



Господин Энхболд, в свою очередь, отметил отличные организаторские способности команды Свердловской области, которая подготовила несколько крупных мероприятий. «Вчера я получил возможность посмотреть матч между сборными Франции и Перу, и должен отметить, что всё очень хорошо организовано. Вы построили стадион, чтобы проводить мероприятия уровня world class», — отметил руководитель администрации президента Монголии.



Также Энхболд пригласил главу региона посетить Монголию с рабочим визитом.