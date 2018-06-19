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16:54 | 22.06.2018
Так кто, ты говоришь, лучший кандидат? Фото: ura.ru
Стали известны фамилии кандидатов в комиссию по выборам главы Екатеринбурга, представляющих губернатора
Напомним, что конкурсная комиссия по выборам главы Екатеринбурга должна состоять из шести человек. Ранее глава городского избиркома Илья Захаров представил депутатам городской думы, а депутаты утвердили трёх своих представителей в состав этой комиссии. Представлять Екатеринбург в комиссии будут Илья Захаров, врио председателя думы Виктор Тестов и председатель Общественной палаты Владимир Разбойников.
Формированием второй части комиссии должен был заняться губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Сегодня стали известны имена претендентов. По данным одних источников, в состав комиссии войдут: заместитель губернатора Азат Салихов, председатель областного избиркома Валерий Чайников и глава Уральского государственного экономического университета Яков Силин. По данным других источников, вместо Якова Петровича Силина в состав комиссии войдёт Анатолий Войцехович Гайда.
Но каким бы ни было решение губернатора, указ о назначении кандидатур будет подписан уже сегодня, во всяком случае, так утверждают источники. Департамент информационной политики Свердловской области комментариев по этому поводу пока не даёт.
Сбор заявлений от потенциальных кандидатов на пост мэра Екатеринбурга будет проходить с 25 июня до 6 июля. Первое заседание конкурсной комиссии пройдёт 23 июля, а собеседования с кандидатами — 25 июля. Выбирать из предложенных конкурсной комиссией кандидатур главу города будут депутаты нового, седьмого созыва, выборы которых состоятся 9 сентября текущего года.
© «Вечерние Ведомости»
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