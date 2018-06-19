Жители Свердловской области оказались довольны работой полиции по оказанию госуслуг

16:48 | 22.06.2018

Фото: В. Горелых

Главное управление МВД России по Свердловской области подвело итоги оказания населению государственных услуг за первое полугодие текущего года. Как сообщил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых, 99,6 % заявителей, обратившихся в органы внутренних дел Свердловской области, оценили работу полиции по данному направлению положительно.



Общее количество предоставленных услуг составило более 420 тысяч, из них в электронном виде — порядка 335 тысяч. Наибольшим спросом у населения пользовались государственные услуги по линии ГИБДД. В отчетном периоде в эту службу поступило свыше 228 тысяч заявлений. Затем по количеству обращений граждан разместились оказание услуг по вопросам миграции и получение справок о наличии (отсутствии) судимости и иных услуг по линии информационно-справочной работы.



Также в ГУ МВД России по Свердловской области отметили, что мероприятия по повышению уровня качества предоставления населению государственных услуг проводятся регулярно.