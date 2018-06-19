Ещё два информационных табло появились в Екатеринбурге у Дворца молодёжи

15:06 | 22.06.2018

https://ekburg.tv

Два новых информационных табло появились в Екатеринбурге на трамвайной остановке «Дворец молодёжи» в двух направлениях. Они показывают точные данные о времени, погоде и удалённости нужного трамвая, поэтому теперь пассажирам не придётся пользоваться приложениями, отслеживающими нужный трамвайный маршрут.



Отмечается, что табло у Дворца молодёжи сделано и встроено в остановочный комплекс таким образом, чтобы руки вандалов до него не дотянулись. Прочное многослойное стекло и намертво закрученные шурупы обеспечат долгий срок эксплуатации этого новшества.



Как отмечают в фирме подрядчика — Центре организации движения, — до конца июля в уральской столице появится ещё 7 таких приспособлений. Они разместятся на остановках Щорса, 8 Марта, Вильгельма де Геннина и на проспекте Ленина. Таким образом, к концу второго месяца лета в Екатеринбурге появится более 20 информационных табло.



Навигационные табло, которые удачно прижились в Москве, появляются в Екатеринбурге в первую очередь на тех остановках, через которые проходит более шести маршрутов и много пассажиров. Идею размещения небольших экранов с информацией о транспорте городской мэрии предложил Центр организации движения ещё в прошлом году. Каждое табло обходится администрации Екатеринбурга в 40–120 тысяч рублей.