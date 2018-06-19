Достойный ответ дала на пресс-конференции заместитель руководителя Свердловского УФАС

14:41 | 22.06.2018

Фото: РИА Новый день

Рост цен на бензин — именно на эту, крайне болезненную для населения, тему шла речь на сегодняшней пресс-конференции с заместителем руководителя Свердловского УФАС Екатериной Воробьёвой.



Представителем УФАС были озвучены цифры роста нефтепродуктов за первые 5 месяцев текущего года. Так, цена на бензин марки А-92 выросла на 9 % в сравнении с ценой 2017 года и в среднем по Свердловской области составила 40,8 рубля. В 2016 году средняя цена на бензин данной марки составляла 35 рублей 40 копеек, что на 15 % ниже, чем сейчас.



Среди причин неуклонного роста цен Екатерина Воробьева отметила инфляцию, рост цен на нефть и повышение налога на эту группу товаров.



Так, налоги на продажу бензина и дизельного топлива в стране последний раз повышались 1 мая текущего года, в планах правительства ещё одно повышение в этом году — 1 июля, и следующее повышение налогов на нефтепродукты ждёт нас уже как бы в следующем году — 1 января 2019-го.



А это означает только одно: рост стоимости нефтепродуктов, скорее всего, неизбежен.



Поделилась Воробьёва информацией о нововведениях, получаемых из центра, так, в части контроля соблюдения (или нарушения) антимонопольного законодательства есть директива (из центра!) проводить мониторинг цен на топливо в ежедневном режиме! Действительно, вдруг Миллер с Алекперовым поручение президента не выполнят. Отметим, что ранее, до 15 июня, мониторинг цен на бензин и другие виды нефтепродуктов проводился в еженедельном режиме.



В ходе пресс-конференции кто-то из журналистов задал вопрос, который задаёт себе каждый житель страны: «Почему в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей стране розничные цены на моторное топливо неуклонно растут?»



Журналистское сообщество получило достойный представителя УФАС ответ: «Этот ответ вы получили из уст первого лица на прямой линии».