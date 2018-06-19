В Реже предпринимателя-фермера поймали на захламлении земельных участков

В Реже прокуратура выявила существенные нарушения при использовании земельных участков в селе Останино со стороны предпринимателя, который допустил захламление и загрязнение пашни, а также использовал подземные воды для осуществления хозяйственной деятельности посредством использования скважины в отсутствие лицензии. По результатам проверки прокуратуры ИП оштрафовали на 50 тысяч рублей за невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по защите земель и охране почв от негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель.Также в ходе проводимой проверки выявлены нарушения миграционного законодательства. В частности, предприниматель привлек для выполнения сельскохозяйственных работ двух иностранных граждан, чья фактически осуществляемая деятельность не соответствовала виду деятельности, указанному в разрешении. По данному факту сотрудниками полиции гастарбайтеры привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.