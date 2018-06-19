Свердловские антимонопольщики выявили картельный сговор при строительстве дорог в регионе

13:42 | 22.06.2018

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области выявлены признаки действующего на протяжении 2015–2018 гг. картеля в торгах на строительство (ремонт) автомобильных дорог в регионе, сообщает пресс-служба ведомства. В интересах расследования антимонопольного дела, возбужденного по признакам нарушений Закона о защите конкуренции, информация об участниках предполагаемого картеля не раскрывается.



Известно лишь, что проверка УФАС проводилась по собственной инициативе в рамках декартелизации торгов в сфере дорожного строительства. Под подозрение антимонопольной службы попали крупные строительные компании Свердловской области, общая сумма спорных заключенных контрактов составила 1 млрд 080 млн рублей.