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13:39 | 22.06.2018

Фото: Алексей Кунилов, oblgazeta.ru

Евгений Куйвашев поручил областному кабмину «не создавать проблем там, где их быть не должно»

Сегодня на заседании регионального кабинета министров губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что сокращение административных барьеров — одно из основных условий улучшения инвестиционного климата в регионе, поручив профильным министрам ускорить время регистрации новых предприятий на Среднем Урале.

«Современные технологии, информатизация и цифровизация должны значительно упростить все процедуры, в том числе по регистрации новых предприятий — стартапов. Этим необходимо грамотно пользоваться и не создавать проблем там, где их быть не должно», — сказал глава региона.

Кроме того, Евгений Куйвашев напомнил членам кабинета министров о необходимости увеличить долю государственных закупок у предприятий малого и среднего бизнеса.

© «Вечерние Ведомости»

 


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