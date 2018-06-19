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13:39 | 22.06.2018
Фото: Алексей Кунилов, oblgazeta.ru
Евгений Куйвашев поручил областному кабмину «не создавать проблем там, где их быть не должно»
«Современные технологии, информатизация и цифровизация должны значительно упростить все процедуры, в том числе по регистрации новых предприятий — стартапов. Этим необходимо грамотно пользоваться и не создавать проблем там, где их быть не должно», — сказал глава региона.
Кроме того, Евгений Куйвашев напомнил членам кабинета министров о необходимости увеличить долю государственных закупок у предприятий малого и среднего бизнеса.
© «Вечерние Ведомости»
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