Евгений Куйвашев поручил областному кабмину «не создавать проблем там, где их быть не должно»

13:39 | 22.06.2018

Фото: Алексей Кунилов, oblgazeta.ru

Сегодня на заседании регионального кабинета министров губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что сокращение административных барьеров — одно из основных условий улучшения инвестиционного климата в регионе, поручив профильным министрам ускорить время регистрации новых предприятий на Среднем Урале.



«Современные технологии, информатизация и цифровизация должны значительно упростить все процедуры, в том числе по регистрации новых предприятий — стартапов. Этим необходимо грамотно пользоваться и не создавать проблем там, где их быть не должно», — сказал глава региона.



Кроме того, Евгений Куйвашев напомнил членам кабинета министров о необходимости увеличить долю государственных закупок у предприятий малого и среднего бизнеса.