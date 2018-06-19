Свердловские либерал-демократы первыми определятся с кандидатами в гордуму Екатеринбурга

13:19 | 22.06.2018

Конференция Свердловского регионального отделения ЛДПР, на которой состоится выдвижение кандидатов в Екатеринбургскую городскую думу, пройдет завтра, 23 июня, в конференц-зале гостиницы Novotel, сообщает пресс-служба партии. Таким образом, «соколы Жириновского» станут первыми, кто назовет фамилии своих кандидатов. Другие партии публично объявят о своих планах в начале-середине июля. Известно, что от партии уже точно выдвинется действующий депутат Григорий Вихарев, который пойдет как по одномандатному округу, так и в городской тройке.