В Екатеринбург на матч национальной сборной прилетит принцесса Японии

13:12 | 22.06.2018

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Сегодня вечером в Екатеринбург прилетит принцесса Японии Хисако Такамадо. В аэропорту её встретит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



В уральской столице принцесса останется до воскресенья, 24 июня, когда на «Екатеринбург Арене» состоится матч между Японией и Сенегалом, который высокая особа собирается посетить.



Двухдневный визит японской принцессы в Екатеринбург будет распланирован очень плотно. Известно, что в субботу иностранная гостья посетит Храм на Крови, примет участие в работе российско-японского семинара по кюдо (стрельбе из лука) и посетит прием от Федерации кюдо. В воскресенье перед матчем она проведёт прием от имени Федерации кюдо Японии, примет участие в приеме от имени основного спонсора японской команды — рекламной компании «Дэнцу», а также посетит «Ельцин Центр».



До этого Хисако Такамадо посещала матчи национальной сборной в Казани и Саранске.



64-летняя Хисако Такамадо — старшая дочь японского предпринимателя Шигехиро Тоттори. Принцессой Японии она стала в 1984 году, когда вышла замуж за принца Норихито Такамодо, с которым познакомилась в том же году в посольстве Канады в Токио. Принц скончался в 2002 году. У них с принцессой есть три дочери, которые также носят императорские титулы.