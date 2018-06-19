На юго-западе Екатеринбурга легковушка протаранила скорую помощь

12:17 | 22.06.2018

Фото: очевидцы происшествия

Сегодня, около 11 часов утра, на пересечении улиц Серафимы Дерябиной и Зоологической произошло ДТП. Практически влобовую сошлись машина скорой помощи и легковой автомобиль Chevrolet.



Как рассказывают очевидцы происшествия, медики спешили на вызов и ехали на зелёный сигнал светофора, когда им навстречу выехала легковушка.



К счастью, в аварии никто не пострадал, повреждения получили только автомобили.