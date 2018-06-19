«Договорились» на 1 млрд рублей. Картельный сговор на торгах по строительству и ремонту дорог выявило УФАС по Свердловской области

11:48 | 22.06.2018

Мы строили, строили и миллиард освоили

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области возбуждено дело по признакам нарушений пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции по выявленным ведомством фактам картельного сговора на рынке строительства (ремонта) автомобильных дорог Свердловской области.



Как предполагают антимонопольщики, картельный сговор был заключен между крупными строительными компаниями Среднего Урала и действовал на протяжении 2015–2018 годов. Договоренности касались торгов на строительство (ремонт) автомобильных дорог региона, по итогам которых «нечистоплотными» дорожниками были заключены контракты на общую сумму более 1 миллиарда 80 миллионов рублей.



Информацию об участниках предполагаемого картеля в УФАС не раскрывают в интересах расследования.