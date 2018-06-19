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11:48 | 22.06.2018
Мы строили, строили и миллиард освоили
«Договорились» на 1 млрд рублей. Картельный сговор на торгах по строительству и ремонту дорог выявило УФАС по Свердловской области
Как предполагают антимонопольщики, картельный сговор был заключен между крупными строительными компаниями Среднего Урала и действовал на протяжении 2015–2018 годов. Договоренности касались торгов на строительство (ремонт) автомобильных дорог региона, по итогам которых «нечистоплотными» дорожниками были заключены контракты на общую сумму более 1 миллиарда 80 миллионов рублей.
Информацию об участниках предполагаемого картеля в УФАС не раскрывают в интересах расследования.
© «Вечерние Ведомости»
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